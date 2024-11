«Congratulazioni a Stefania Proietti per la vittoria e per aver dato tutta se stessa in queste settimane di campagna elettorale».

La presidente della Regione, Alessandra Todde, commenta così il risultato elettorale in Umbria, meno prevedibile di quello dell’Emilia Romagna: in entrambe le regioni ha vinto il centrosinistra.

«Una vittoria importantissima che conferma quanto detto più volte», prosegue Todde, «un campo progressista unito e coerente è vincente e credibile. Sono orgogliosa di questo successo strepitoso, faccio a Stefania i migliori auguri di buon lavoro. Forza».

Anche la premier, Giorgia Meloni, si complimenta e gioca di diplomazia: «Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale», ha scritto su X, per poi proseguire: «Al di là delle differenze politiche auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità. Un ringraziamento sentito va a Donatella Tesei ed Elena Ugolini per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati in questa competizione elettorale».

