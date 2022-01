Il centrodestra va alla prova di forza. I grandi elettori della coalizione voteranno la presidente del Senato Elisabetta Casellati alla chiama di stamattina, quinto tentativo per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Ieri la coalizione si è contata, con 433 astenuti mancano ancora 72 voti ai 505 necessari per far salire la Casellati al Colle più alto.

A partire da oggi sono due le votazioni al giorno, ha deciso la conferenza dei capigruppo. La prima alle 11, la seconda alle 17. Da domani cambiano gli orari, 9.30 e 16.30.

La cronaca della quinta giornata

Ore 13.20 – Pd: “Inopportuno Casellati presieda lo scrutinio”

"È del tutto inopportuno che la Presidente Casellati nello spoglio odierno co-presieda lo scrutinio delle schede, di fatto controllando i voti per sé stessa. Nel 1992, quando Oscar Luigi Scalfaro si trovò in analoga condizione, si astenne dal presiedere lo scrutinio lasciando il compito al vicepresidente Rodotà. Ci auguriamo il medesimo rispetto delle istituzioni". È quanto dichiara Enrico Borghi della segreteria nazionale del Pd.

***

Ore 13 – Conte: “Ci asteniamo perché forzatura istituzionale”

"Noi non partecipiamo a queste conte sulle spalle delle cariche istituzionali. È la ragione per cui, lo voglio spiegare a tutti i cittadini italiani, noi abbiamo deciso di astenerci. Siamo qui presenti ma in questo modo preferiamo non partecipare a una conta precipitata in questo modo. È una forzatura istituzionale". Lo ha detto il leader del M5s Giusppe Conte.

***

Ore 12.25 – Salvini: “Fatta la massima proposta possibile”

"Non c'è una figura istituzionale superiore, tolto Mattarella, che la Repubblica può esprimere, in più la presidente Casellati è una donna. Perché deve essere divisiva? E si è messa generosamente a disposizione". Così il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa a Montecitorio. Intanto, terminato il voto dei senatori, è cominciata la chiama dei deputati.

***

Ore 12.10 – Pd-M5S-LeU disertano incontro chiesto da Salvini

Nessun incontro di maggioranza. I leader di Pd, M5s e Leu, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza hanno disertato l'incontro proposto da Matteo Salvini. I tre leader di censtrosinistra sono stati riuniti per circa tre ore nella sede del gruppo Pd alla Camera. L'incontro si è da poco concluso.

***

Ore 11.50 – Bersani: “Casellati non ha i numeri”

"In questi momenti ci vuole tenuta numerica e non solo quella...Noi oggi ci asteniamo e speriamo che dopo oggi il centrodestra capisca che l'unica soluzione è un candidato della maggioranza di governo magari votato anche dall'opposizione". Così Pier Luigi Bersani interpellato in Transatlantico sulla decisione del centrodestra di votare Elisabetta Casellati.

***

Ore 11.40 – Pd-M5S-LeU: “Ci asteniamo”

"Consideriamo la unilaterale candidatura della seconda carica dello stato, peraltro annunciata a un'ora dalla quinta votazione, un grave errore. Per il rispetto che si deve alle istituzioni, oggi esprimeremo un voto di astensione nella formula presente non votante". Così Pd, M5s e Leu al termine del vertice dei 3 leader. L’astensione è anche un modo per individuare facilmente nei partiti eventuali franchi tiratori che si esprimano per la Casellati.

***

Ore 11.25 – Appello di Berlusconi: “Tutto il Parlamento voti Casellati”

"ll centrodestra ha trovato l'accordo per il voto di questa mattina, su Elisabetta Casellati che da Presidente del Senato, Seconda Carica dello Stato, diventerebbe Prima Carica dello Stato. Io conosco Elisabetta Casellati da oltre 30 anni e posso garantire sulla sua assoluta adeguatezza a questo eventuale nuovo ruolo super partes. Per tale motivo mi rivolgo ai Parlamentari di tutti gli schieramenti, per chiedere loro di sostenere la Casellati". E' quanto si legge in un post sui canali social di Silvio Berlusconi.

***

Ore 11.20 – Senatori Pd-M5S-LeU non rispondono alla prima chiama

Astensione nel centrosinistra? Alla prima chiama i senatori di Pd, Movimento 5 Stelle e LeU non stanno rispondendo.

***

Ore 11.05 - Meloni: “Unica soluzione andare a elezioni”

"Con questo Parlamento non si decide niente. La soluzione sono le elezioni. Ora combattiamo e sulla base di quello che accradrà faremo le nostre valutazioni". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni a Montecitorio. "Il centrodestra è compatto, ma è anche molto attrattivo".

***

Ore 11 – Al via la quinta votazione

Al via nell'Aula di Montecitorio la quinta votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali per eleggere il presidente della Repubblica. Al banco della presidenza ci sono i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati. Il quorum richiesto è da questa votazione quello della maggioranza assoluta dei componenti del Collegio.

***

Ore 10.55 – Breve incontro Salvini-Renzi

Breve riunione negli uffici del gruppo della Lega alla Camera tra Matteo Salvini e Matteo Renzi alla Camera. L'incontro è durato una decina di minuti.

***

Ore 10.50 – Da oggi due votazioni al giorno

Da oggi doppia chiama a Montecitorio per eleggere il presente della Repubblica . La seconda si terrà alle 17:00. Lo hanno deciso i capigruppo. Domani le votazioni si terranno alle 9.30 ed alle 16.30. In ogni caso, tra una votazione e l'altra deve restare una pausa di un'ora e mezza per la sanificazione dell'Emiciclo.

***

Ore 10.40 – Tajani: “Tentiamo il blitz per vincere la partita”

"Abbiamo deciso di votare compatti Casellati. La sinistra pare che alla fine abbia deciso di entrare in Aula a votare, quindi noi abbiamo la possibilità sul serio di tentare il blitz e cercare di vincere la partita. Per Forza Italia sarebbe un successo straordinario". Secondo quanto si apprende, l'ha detto il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani all'assemblea dei grandi elettori del suo partito, aggiungendo: "E' la giornata dell'orgoglio azzurro".

***

Ore 10.20 – Zan (Pd): “Se passa Casellati si va al voto”

"Se passa Casellati, la legislatura è finita". E' il tweet di Alessandro Zan, deputato del Pd sulla corsa per il Quirinale.

***

Ore 10 – Salvini invita i leader della maggioranza a una riunione

Matteo Salvini ha formalmente invitato tutti i leader della maggioranza che sostiene il governo Draghi prima della votazione. Lo fa sapere la Lega. Chiede un incontro prima delle 11, orario d’inizio della votazione

***

Ore 9.50 – Pd, M5S, LeU: scheda bianca o altri nomi

Orientamento per scheda bianca, ma anche valutazioni su candidature alternative. È quanto stanno valutando i leader di M5s, Pd e Leu, riuniti alla Camera. Lo si apprende da fonti di centrosinistra.

***

Ore 9.45 – Ufficiale, centrodestra vota Casellati

I grandi elettori del centrodestra voteranno il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati alla chiama di stamattina. Lo ha deciso il vertice dei leader.

***

Ore 9.30 – Letta: “Forse ho sbagliato a fidarmi”

"Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi, siamo stati portati in giro per tre giorni", ha detto Enrico Letta commentando le ipotesi avanzate dal centrodestra. "Abbiamo sempre lavorato per l'unità. L'impressione è che abbiano tentato di dividerci, con idee fantasiose con l'obiettivo di dividere e non di trovare una soluzione per il Paese".

***

Ore 9.15 – Meloni: “Con questo Parlamento non si può decidere nulla”

"La desolazione delle manfrine sull'elezione del Presidente della Repubblica certifica 2 cose che Fdi sostiene da sempre: con questo Parlamento è impossibile decidere qualsiasi cosa, e se fossero stati gli italiani ad eleggere il PdR lo avrebbero fatto in un giorno". Così Giorgia Meloni, su twitter.

***

Ore 9 – Renzi: “Casellati ultima carta centrodestra, poi l’accordo”

"Se il centrodestra ritiene di dover giocare perfino la carta della seconda carica dello Stato, evidentemente credo che sia l'ultima carta che vogliono giocare prima di un eventuale accordo. Diciamo che mi sforzo di vedere l'aspetto positivo". Così il leader di Italia viva Matteo Renzi commentando l'ipotesi di una candidatura di Elisabetta Casellati alla presidenza della Repubblica, su Radio Leopolda.

***

Ore 8.50 – Renzi: “Non escludo Mattarella bis”

"Non escludo l'ipotesi che possa esservi anche un Mattarella bis, sarebbe una forzatura nei confronti di Mattarella e oltremodo scorretto ma al venerdì mattina o la vicenda si risolve nelle prossime ore o questa ipotesi è in campo con tutta la sua forza". Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi su Radio Leopolda.

© Riproduzione riservata