Una cena lunga quasi tre ore, descritta come informale e conviviale. L'incontro di mercoledì sera tra Giorgia Meloni e gli eurodeputati di FdI ha avuto luogo in una saletta privata di un noto albergo di Bruxelles. Lo stesso che, usualmente, ospita le riunioni dei Patrioti. Matteo Salvini, però, questa volta era già andato via, alla volta di Roma.

La presidente del Consiglio, invece, è giunta all'albergo dopo aver incontrato la presidente del Europarlamento Roberta Metsola. È stata accolta da quella che viene descritta come una standing ovation dai 24 eurodeputati. E, a sentire i presenti, Meloni era di ottimo umore.

Ad averla galvanizzata è stato il caso del Manifesto di Ventotene. Una mossa che Meloni ha rivendicato. «Mediaticamente è stata geniale. Ci sono cascati, sono caduti nella trappola», è stato il refrain, a quanto spiegato da alcuni presenti, dei discorsi tra Meloni e i suoi.

E qualcuno, al tavolo, ha aggiunto anche una citazione cinematografica: «Merita 92 minuti di applausi, come Fantozzi dopo la Corazzata Potemkin...». Una mossa geniale anche perché, e al tavolo qualcuno lo ha fatto notare, ha coperto mediaticamente il blitz del leghista Riccardo Molinari e le polemiche sul mandato alla premier a votare il pacchetto sul riarmo. La cena era programmata da tempo. Più volte era stata rinviata. Ed è stata la prima tra Meloni e gli eletti all'Eurocamera, alle elezioni del 2024.

Un incontro per cementare i rapporti insomma. «Siamo compattissimi. E rispetto alla scorsa legislatura è fantastico. Prima le nostre proposte non passavano, Ora, all'85%, sì», è il racconto di uno dei presenti. Meloni, in tailleur chiaro, si è prestata sia alla foto di gruppo con tutta la delegazione sia ai selfie con ciascuno dei commensali. Poi, poco prima di mezzanotte, è andata via passando dal garage. Per gli eurodeputati, che prima della cena avevano fatto tappa al Vinitaly, sono stati predisposti invece dei van ad hoc. Volti rilassanti e sorridenti all'uscita. «Abbiamo brindato a Spinelli...», è stata la battuta concessa da uno dei presenti ai cronisti presenti nella hall dell'albergo. Brindisi, al quale, Meloni però non si è prestata: «È in fioretto per la Quaresima, l'alcol è vietato», racconta una fonte.

