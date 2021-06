Beppe Grillo a Roma per incontrare i parlamentari e i ministri del Movimento Cinquestelle e rassicurarli dopo le apparenti divergenze con l’ex premier Giuseppe Conte.

Nessuna tensione con il nuovo capo politico in pectore, è il punto su cui il fondatore M5s batte di più. Con l’ex premier tra pochi giorni presenterà il nuovo Statuto M5s, ha promesso. Sul nuovo testo "per 3/4 è stato già trovato l'accordo", ha riferito il garante.

A Conte "posso essere molto utile, lo deve capire", insiste, cercando di convincere gli altri e soprattutto se stesso che non sarà estromesso in questa evoluzione della sua “creatura”. Tra i due ci sarebbe stato stamattina un colloquio telefonico. E’ "un razionale" e "un visionario" che conosce il M5s dalle origini, ha detto Grillo: "Voglio preservare la democrazia diretta, io non voglio indebolirlo, voglio rafforzarlo. Questo è il momento di Conte".

Anche sulla bozza dello statuto "ci scambiamo le osservazioni. Sono un garante, non un cog***ne".

TERZO MANDATO E NUOVO LOGO – Quanto ai mandati, uno dei nodi principali, Grillo apre poi alla possibilità del terzo: "Io sono sempre stato contrario però possiamo discuterne". E ai parlamentari ha presentato il nuovo simbolo del Movimento 5 Stelle che conterrà il riferimento al 2050, l'anno della neutralità climatica.

Nonostante i tentativi di Grillo di rassicurare i suoi, sono sempre di più i parlamentari allarmati per il braccio di ferro con l’ex premier e la nuova veste del Movimento. La mossa del garante è stata anticipata ieri da Giuseppe Conte che, a sorpresa, ha accettato una richiesta di incontro dei senatori pentastellati.

CONTE: “NESSUNA ROTTURA” – "Non c'è alcuna rottura con Beppe Grillo", mette le mani avanti il prossimo capo politico 5S: le frizioni e soprattutto le ipotesi di scissione tra un partito di Conte e uno di Grillo sono esagerazioni della stampa. "Tutto procede come previsto", è il messaggio che ha consegnato al gruppo di palazzo Madama: la dicotomia tra il ruolo del garante e quella del capo politico, dice, è insita nei diversi ruoli previsti dallo Statuto.

