Diversi capi di Stato e di governo hanno espresso le congratulazioni e fatto gli auguri a Giorgia Meloni, prima presidente del Consiglio donna della storia italiana.

Tra questi, anche Joe Biden e Volodymyr Zelensky, lieti di poter cooperare con una premier che ha sempre tenuto la barra dritta sull’invasione della Russia e garantito il pieno sostegno a Kiev.

“Le mie congratulazioni a Giorgia Meloni, la prima premier donna dell'Italia. Auguro al nuovo governo di rispondere con successo a tutte le sfide di oggi. Attendo con impazienza una continua fruttuosa cooperazione per garantire pace e prosperità in Ucraina, in Italia e nel mondo!”, ha scritto su Twitter il presidente ucraino.

“Mi congratulo con Giorgia Meloni, l’Italia è un vitale alleato Nato e un partner stretto mentre le nostre nazioni affrontano insieme le sfide globali”, si legge in una nota della Casa Bianca

“Come i leader del G7 – ha aggiunto Joe Biden -, sono impaziente di continuare a lavorare per far avanzare il nostro sostegno all'Ucraina, chiedere conto alla Russia delle sue responsabilità per le sue aggressioni, garantire il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici e costruire una crescita economica sostenibile”.

Anche la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ha fatto le sue “congratulazioni” a Meloni, “prima donna a ricoprire questo ruolo in Italia. Sono pronta e lieta di lavorare insieme al nuovo governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata