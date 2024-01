A un mese dalle elezioni in Sardegna, con l’ex viceministra M5s Alessandra Todde in corsa per il centrosinistra, Giuseppe Conte, che ha già deciso di non candidarsi alle elezioni europee, veste i panni di youtuber. E venerdì sera, al teatro Dal Verme di Milano, è pronto a confrontarsi con il 40enne Alessandro Masala per il Breaking Italy Night. «Lunghe chiacchierate con personaggi interessanti, di fronte a un bicchiere di mirto» è il sottotitolo dello show, arrivato ormai alla terza stagione.

Masala, sardo di Cagliari, raccoglie ben 821mila iscritti sul suo canale YouTube, dove è conosciuto con il nickname “Shy” (Shooter hates you).

Per lui, tutti i giorni, l’approfondimento e il commento sulle notizie, poi una volta al mese, a teatro, l’intervista con un ospite.

Per Conte a Milano, come precisa il quotidiano La Stampa raccogliendo le dichiarazioni dello staff di Masala, «teatro esaurito» e «biglietti sold out in tre giorni».

Per Conte non certo da oggi la strategia mira a intercettare proprio l’interesse e il gradimento dei più giovani. E il pubblico di Masala, fatto di venti-trentenni, è certo un’importante occasione, e di quelle da non perdere a una manciata di giorni dal voto nell’Isola.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata