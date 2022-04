Probabile rimpasto delle deleghe all’interno della giunta regionale della Sardegna.

Il governatore Christian Solinas sta incontrando in questi giorni i rappresentanti dei partiti del centrodestra, per definire i dettagli del Patto di Legislatura che verrà sottoscritto dalla maggioranza per i due ultimi anni di legislatura.

Al termine delle consultazioni, verrà fatta una sintesi con un documento di quattro o cinque punti, sulla base del quale lo stesso governatore deciderà, probabilmente a ridosso di Pasqua, se e quali modifiche apportare alla squadra di governo.

Secondo le indiscrezioni, però, al di là del patto di legislatura, il rimpasto vero e proprio sarà essenziale, cioè mirato ad assecondare le istanze dell'Udc su una più consistente rappresentatività nell'esecutivo.

