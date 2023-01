Scade il 13 marzo il bando per la continuità territoriale marittima sulla tratta Cagliari-Arbatax-Civitavecchia, e dal 22 marzo non è possibile prenotare biglietti.

La deputati di Verdi-Sinistra Italiana ha annunciato a tal proposito una nuova interrogazione al governo, sottolineando che si tratta di un collegamento «fondamentale per lo sviluppo del territorio e per il diritto alla mobilità dei sardi» e che il sottosegretario Tullio Ferrante «non ha fornito sufficienti garanzie».

«Il governo non tiene nella dovuta considerazione il diritto dei sardi a usufruire di collegamenti efficienti con il resto del territorio nazionale. Non solo sono state ridotte le somme destinate alla continuità marittima di 30 milioni di euro, per i collegamenti con Civitavecchia è stato previsto solo un servizio trisettimanale, del tutto inadeguato rispetto alla domanda di mercato, ma rischiamo ancora una volta che saltino i collegamenti», Ghirra, ricordando che un’interruzione del servizio sarebbe «gravissima per la Sardegna» e chiedendo un intervento del governo che garantisca la continuità sulla tratta in questione.

