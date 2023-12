Maurizio Gasparri replica alle accuse della trasmissione Report, che nella puntata andata in onda nei giorni scorsi ha parlato dei presunti interessi privati del senatore.

«Nonostante i tentativi di Report, ripresi da avventurose affermazioni circolate su agenzie di stampa, di denigrare la figura del senatore, si rileva che Gasparri, come più volte sottolineato, ha avuto ruolo solo nella società Cyberealm e che tale società, come la stessa trasmissione deve ammettere, non ha nessun incarico, commessa o appalto», afferma in una nota l’ufficio stampa del capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama.

Il senatore Gasparri, conclude la nota, «non ha alcun rapporto con altre società. Su numerose affermazioni totalmente infondate il confronto proseguirà nelle sedi giudiziarie competenti».

