«Ero una bambina che andava alle elementari quando la politica nazionale aveva pensato che anche la Sardegna avrebbe potuto avere il metano. Siamo arrivati ad oggi al 2023 e la Sardegna non ha ancora il metano. Il viaggio del premier Meloni ha dato i suoi buoni frutti e fra gli accordi raggiunti sull'energia c'è anche la firma per la realizzazione del Galsi, il gasdotto che congiungerà Algeria e Sardegna per il trasporto di metano, idrogeno, elettricità ed ammoniaca».

Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Antonella Zedda a proposito di quella che definisce «una notizia a lungo attesa», la firma dell’accordo sul Galsi nell’incontro di oggi tra la premier italiana e il presidente algerino.

Per la Sardegna, continua Zedda, si tratta di un «risultato eccezionale», di una «notizia fantastica», perché il Galsi sarà «un gasdotto nuovo e speciale, non simile a nessuno già esistenza, l’inizio di una infrastrutturazione mai esistita che segna una volta di più la capacità di questo governo di saper garantire gli interessi nazionali».

