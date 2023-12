Permettere anche ai sedicenni di andare a caccia e di conseguenza di portare legittimamente un'arma a questo scopo: è l'obiettivo di un disegno di legge presentato al Senato da Bartolomeo Amidei di Fratelli d'Italia.

La norma è contenuta nel quinto articolo delle "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e punta a consentire «l'attività venatoria ai soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età purché presentino, assieme alla richiesta di autorizzazione alla pratica l'attività venatoria, anche il consenso scritto» dei genitori.

In base alla normativa in vigore, per andare a caccia bisogna essere almeno maggiorenni. Nell'abbassare l'età minima per poter richiedere la licenza di porto di fucile, il testo prevede comunque che «fino al compimento della maggiore età, i cittadini in possesso di porto di fucile per uso di caccia devono esercitare l'attività venatoria accompagnati da altra persona che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio da almeno tre anni».

