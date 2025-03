«Olbia rappresenta il biglietto da visita del partito e il sindaco è un modello per il governo della Regione».

Sono le parole di Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia ma, soprattutto, segretario regionale del partito fondato da Silvio Berlusconi, intervenuto a Olbia durante il congresso cittadino e provinciale del partito.

Da qui ha lanciato il suo l'endorsement per il primo cittadino di Olbia, Settimo Nizzi. «Questa volta non possiamo sbagliare», continua, rivolgendosi al capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, presente in sala, «non accetteremo più che qualcosa o qualcuno ci venga imposta da Roma: servono persone con i piedi nel territorio».

Il parlamentare non si è fatto pregare: «Forza Italia è attenta al territorio e quindi anche a quello che accade in Gallura, dove ho trovato Forza Italia in crescita», ha detto Gasparri a margine dell’incontro, «il nostro movimento sarà protagonista, dalla Gallura fino a Cagliari, in un momento difficile per la regione Sardegna, perché gli errori fatti dai grillini stanno comportando anche una paralisi dell'amministrazione regionale. Ci auguriamo che questa fase di incertezza si concluda, la Sardegna ha bisogno di un governo regionale efficiente. I grillini hanno dimostrato di essere degli analfabeti anche su quelle regole che invocavano, dimenticandosi di presentare perfino i requisiti minimi del mandatario elettorale».

