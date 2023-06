«La Sardegna si è rivelata una regione capace di intercettare le sfide del momento, attivando tutte quelle azioni necessarie per vedere finanziate opere strategiche e per superare le difficoltà legate alla spendita delle risorse disponibili».

Parole pronunciate dal presidente della Regione, Christian Solinas, al termine dell’incontro con il ministro delle Politiche europee e di coesione, Raffaele Fitto, convocato per fare il punto sulle opere previste dal Pnrr.

«Pur nelle difficoltà che stanno interessando tutte le regioni d’Italia, e in particolare i Comuni che necessitano del massimo supporto per gestire al meglio i finanziamenti e la realizzazione delle opere», ha assicurato Solinas, «siamo pronti a sostenere attivamente gli interventi presentati e cogliere ogni opportunità offerta dal Pnrr per la crescita economica della Sardegna».

Il governatore ha parlato di «piena sintonia sull’esigenza di creare una programmazione unitaria che tenga conto delle diverse fonti di finanziamento e dei diversi soggetti attuatori. Regione e ministero», ha proseguito, «su questo sono in sintonia e lavoreranno all’interno di un gruppo congiunto perché si dia speditezza alle diverse azioni per ridurre il gap infrastrutturale, che in Sardegna ha un peso enorme».

Nel corso dell’incontro Solinas ha evidenziato l’importanza dei progetti che riguardano la Sardegna: «Siamo consapevoli della sfida che abbiamo davanti, quella di gestire nel modo migliore, più rapido ed efficiente le risorse e a promuovere i progetti riconducibili a questo fondamentale strumento ideato dall’Europa per rimuovere il grande gap infrastrutturale tra Nord e Sud del Paese».

Durante l’incontro è stata sottolineata la necessità di «un’accelerazione nell’appalto delle opere e nell’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per dare risposte concrete a cittadini e imprese».

