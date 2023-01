Sono 120 gli emendamenti alla Finanziaria presentati dalla Giunta regionale entro il termine delle 9 di stamattina. Tra questi, non c’è la proposta per lo stanziamento dei cinquanta milioni di euro che mancano per la costruzione dello stadio del Cagliari.

Non è una pietra tombale sul progetto. Ancora due strade sono percorribili: la Giunta potrebbe prevedere le risorse in un emendamento all’emendamento da portare direttamente in Aula, oppure intervenire direttamente con una delibera dell’esecutivo.

I tempi sono stretti perché, in vista degli europei di calcio del 2032, l'Uefa chiede alle città stadi nuovi e soprattutto finiti. Ed entro il 7 febbraio Cagliari dovrà comunicare alla Fgic la sua candidatura.

Complessivamente sono stati presentati da tutti i gruppi di maggioranza e opposizione 1.500 emendamenti che saranno setacciati questo pomeriggio dalla commissione Bilancio.

Stamattina, intanto, si è riunita la commissione Lavoro che ha eletto Sara Canu (Misto) alla presidenza. Canu succede a Franco Stara (Italia Viva-Udc) che aveva lasciato nelle settimane scorse.

