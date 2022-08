Ultimate anche le liste di Fratelli d’Italia per il proporzionale di Camera e Senato. Capolista per Montecitorio è il deputato uscente Salvatore Deidda. Al secondo posto c’è una candidata non sarda. Si tratta della deputata uscente Paola Frassinetti, in corsa anche in un collegio sicuro in Lombardia dove accetterebbe l’elezione, consentendo così – se, come è molto probabile, Fdi avrà i voti necessari per mandare a Roma due deputati - l’approdo in Parlamento del terzo in lista, ovvero Francesco Mura.

Fino a ieri la candidatura dell’attuale capogruppo in Consiglio regionale era data per certa nel collegio di Nuoro-Oristano per la Camera. All’ultimo momento è sfumata per l’esigenza, a livello nazionale, di garantire la percentuale riservata alle donne sugli uninominali, e infatti in lizza nel collegio della Sardegna centrale c’è Barbara Polo, che pure è di Ozieri (provincia di Sassari). Grazie all’escamotage Frassinetti, comunque, Mura dovrebbe riuscire ad arrivare a Montecitorio. Quarta in lista è Manuela Lai, consigliera comunale a Seui.

Al Senato è capolista la coordinatrice regionale Antonella Zedda, in corsa anche nel collegio uninominale senatoriale del Sud Sardegna; al secondo posto c’è l’oculista romano di origine sarda Giovannino Satta, che dovrebbe riuscire ad approdare a Palazzo Madama perché Zedda, in caso di vittoria, accetterà l’elezione nel maggioritario. Terza è Federica Porcu, vice sindaca di La Maddalena.

