L’opposizione di centrodestra punge il Campo Largo e la giunta regionale guidata da Alessandra Todde: «A poco più di 40 giorni dalla proclamazione degli eletti ci sono due certezze, – attacca Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia – la prima che le commissioni in consiglio regionale sono ancora bloccate in attesa che la maggioranza trovi l'accordo di pace sulla spartizione delle presidenze, la seconda è che la maggioranza per ora ha dimostrato di essere brava a fare il copia-incolla dei provvedimenti varati nella scorsa legislatura».

«Basta leggere la rassegna stampa degli ultimi giorni per notare che gran parte dei provvedimenti della Giunta Todde non sono altro che un copia-incolla di quanto fatto o predisposto nella scorsa legislatura – prosegue Piga – il che non mi stupisce: difficile in poche settimane dall'insediamento fare diversamente, ciò che mi fa sorridere sono le roboanti dichiarazioni che al contrario narrano svolte e cambi di passo».

Piga cita anche tre esempi: «Con la legge n.17/2023, quando la Regione era governata dal centrodestra, è stato stanziato 1 milione di euro per l'Europeade di Nuoro, oggi lo stesso milione di euro viene raccontato dalla Presidente Todde come un lavoro fatto da questa maggioranza, ma in realtà si tratta di un copia-incolla della scorsa legislatura. Situazione analoga con le recenti delibere in ambito sanitario per l'adeguamento del sistema tarifario delle RSA, per il percorso terapeutico assistenziale per l'epilessia e per la sclerosi multipla, provvedimenti preparati sul finire della scorsa legislatura e che oggi la nuova Giunta ha solo approvato. Terzo esempio – conclude l’esponente di FdI – è relativo alle politiche del lavoro con il recento avviso SO.LA.RE., un sostanziale copia-incolla del sostegno all'occupazione nella filiera turistica denominato Destinazione Sardegna Lavoro varato dalla Giunta Solinas e che per giunta non elimina l'oggettiva criticità del clic-day».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata