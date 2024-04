Un altro candidato ufficiale alle prossime Europee nel collegio Isole, che riunisce Sardegna e Sicilia.

Si tratta di Ismaele La Vardera, giornalista palermitano, ex inviato delle Iene, oggi consigliere regionale in Sicilia e capogruppo all’Ars di “Sud chiama nord”: l’8 e 9 giugno correrà nella lista Libertà di Cateno De Luca, sindaco di Taormina.

«Ho risposto all’appello che mi ha lanciato Cateno, perché credo che il nostro movimento deve dare la sua idea di Europa ai siciliani, gli stessi che ci hanno eletti a prima forza politica della Regione. La strada più comoda poteva essere quella di restare a guardare evitando di mettermi in gioco, infatti la famigerata “poltrona” ce l’ho già. Ma davanti ad una situazione mondiale di estrema instabilità, di fronte ad una Europa che era nata sulle macerie della seconda guerra mondiale per garantire pace e stabilità e che oggi invece corre agli armamenti credo dobbiamo dire e fare qualcosa. Ecco perché ci metto la faccia», spiega La Vardera in una nota.

«Lo farò come Davide contro i Golia, ma sono convinto che i cittadini sapranno scegliere al meglio chi ha le capacità di farci sentire per davvero cittadini europei», aggiunge, annunciando anche un tour elettorale in Sicilia e Sardegna a partire da mercoledì 10 aprile.

