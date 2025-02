È il giorno del disegno di legge per commissariare le Asl, ma prima l’Aula deve approvare l’autorizzazione al terzo mese di esercizio provvisorio.

Le polemiche non mancano. Il relatore di minoranza Fausto Piga (FdI) parla di politica «pressapochista e litigiosa della maggioranza, c’era tutto il tempo per approvare la manovra ma avete preferito fare altro e perdere tempo, con il rischio di ricorrere al quarto mese di esercizio, cosa che è successa l’ultima volta otto anni fa».

Secondo Piga «i ritardi hanno un’unica responsabilità, e si chiama Alessandra Todde che ha imposto un’agenda sbagliata frutto di inesperienza con aggravante di presunzione di sapere tutto. In pratica la presidente della Regione ha commissariato l’agenda politica del Consiglio che non può essere ostaggio dei suoi capricci».

A questo proposito, il presidente dell’Assemblea Piero Comandini ha precisato che «il presidente non è commissariato ed è assolutamente libero di decidere l’ordine dei lavori». Anche per Giuseppe Talanas di Forza Italia «oggi saremmo dovuti entrare in Aula per la manovra, non per la sanità, cioè per un provvedimento su cui ci prenderemo tutto il tempo che serve».

In mattinata dovrebbe ottenere il via libera l'esercizio provvisorio. Oggi è prevista anche la discussione generale sulla leggina sulla sanità.

