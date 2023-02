Ancora i consigli di amministrazione negli enti al centro del dibattito politico regionale.

La Giunta Solinas potrebbe presentare un emendamento al collegato alla Finanziaria per il ripristino dei cda al posto degli amministratori unici. Ma le opposizioni sono contrarie, e pure alcuni esponenti di maggioranza.

Per esempio il consigliere di Forza Italia Emanuele Cera: «Piuttosto si provveda a nominare gli amministratori unici senza perdere tempo nella composizione di questi organismi inutili: per quanto mi riguarda non penso sia un obiettivo della coalizione, in questo momento è l'ultima delle necessità».

La Lega la pensa allo stesso modo. «Ora serve portare a casa risultati promessi in campagna elettorale come il piano casa, l'infrastrutturazione delle strade, il riordino delle Province», sottolinea il deputato e coordinatore della Lega Dario Giagoni.

Gli enti coinvolti, per cui si chiede il ripristino dei cda sono Arpas, le agenzie Agris, Argea e Laore, Sardegna Ricerche, Aspal, Isre, Sardegna It srl, Carbosulcis Spa, Igea Spa, Istituto di incremento ippico, Area, Arst, Enas e Forestas.

