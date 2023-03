La presidente del Consiglio comunale di Elmas, Rosa Maria Argiolas, entra nel Consiglio nazionale di Centro Democratico.

Alla politica si è avvicinata nel 2021 quando si è candidata ed è stata eletta consigliera.

Ora l’ulteriore passo avanti.

Dopo aver lavorato all’estero nel settore florovivaistico, è rientrata in Italia. Ha conseguito prima il diploma e poi la laurea in infermieristica dando inizio al suo percorso professionale in Pronto soccorso. Trascorso un decennio in "prima linea" diventa docente di corsi di Rianimazione cardio-polmonare, affiancando la docenza all'attività sanitaria.

Dal 1999 è infermiera volontaria della Croce Rossa, e ha operato in Cisgiordania e in Sierra Leone durante l'epidemia di ebola.

«L'entrata di Rosa Maria in Consiglio Nazionale - commenta Margherita Rebuffoni, segretaria Nazionale di CD - è l'approdo naturale e il giusto riconoscimento del suo impegno politico e amministrativo unito al grande bagaglio di esperienza e competenza sempre a supporto dei più deboli e della salute delle persone. A Rosa Maria vanno le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro per il meritato incarico» conclude la nota del partito.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata