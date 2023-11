In vista delle elezioni del 2024 l’attuale assessore al Turismo della Regione Sardegna, Gianni Chessa, annuncia la sua intenzione di ricandidarsi: «Grazie a Dio esco a testa alta, io mi ricandido col Psd’Az e ovviamente non mi sembra ci siano le condizioni per andare via», ha detto a margine della presentazione dell’app Sardinia stamattina all’aeroporto di Cagliari.

«Il mio lavoro, in modo onesto, l’ho fatto e mi sembra che sia riconosciuto da tutti. Ho lavorato per il bene della Sardegna e per l’economia dei sardi, spero di poter continuare a dare un contributo per far crescere questa bellissima isola di cui sono innamorato».

Da parte sua c’è anche la certezza che Christian Solinas punterà a essere confermato governatore: «Vedremo cosa succede, credo che sarà il candidato. Oggi non ci sono le condizioni per fare altre riflessioni, vedo un centrodestra unito».

