Il candidato di Fratelli d'Italia e sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, ha formalizzato una richiesta di accesso agli atti della consultazione elettorale di domenica. L'istanza è stata presentata agli uffici del Tribunale di Tempio, sede della Commissione elettorale circoscrizionale per Gallura.

Nieddu ha raccolto oltre duemila preferenze ed è stato superato di poche decine di voti dalla vice sindaca di Arzachena, Cristina Usai, eletta per il partito di Giorgia Meloni in Gallura. Andrea Nieddu ha chiesto di potere esaminare i registri e la documentazione arrivata dai seggi in Tribunale, non le schede, in quanto per una operazione del genere è necessario un altro percorso amministrativo. Il problema in Gallura è dato da alcune anomalie nei registri di due seggi su tre a Luras.

Il Tribunale di Tempio invierà la documentazione a Cagliari, riferita ai due seggi "problematici", al più tardi martedì. Nieddu non ha mosso alcuna contestazione e ha dichiarato: «Semplicemente ho necessità di chiarire alcuni aspetti». Altri candidati stanno valutando istanze simili a quella presentata dal sindaco di Berchidda

