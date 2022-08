Qualche aggiustamento nella rosa delle candidature Lega-Psd’Az in Sardegna per il voto del 25 settembre.

Il senatore sardista uscente Carlo Doria dovrebbe infatti correre nel collegio uninominale Sardegna nord per il Senato, e non da capolista al proporzionale come si era inizialmente pensato. Prima in lista nel plurinominale per Palazzo Madama dovrebbe essere invece l’altra senatrice uscente, Lina Lunesu (Lega). Alla Camera, sempre sul proporzionale, primo in lista potrebbe essere il consigliere e coordinatore regionale della Lega Dario Giagoni.

Tra gli esponenti sardi del Carroccio potrebbe scendere in campo anche Giorgio Todde, attuale assessore regionale dei Trasporti, magari nel collegio uninominale Oristano-Nuoro-Ogliastra per la Camera, a meno che lo stesso collegio non spetti a Forza Italia o Fratelli d’Italia. Doria potrebbe non essere l’unico nome sardista tra i candidati nelle liste Lega-Psd’Az del proporzionale e nei collegi. Questo, tra gli altri, sarà uno dei temi in discussione in occasione della direzione nazionale Psd’Az in programma alle 18 nella sede di viale Regina Margherita a Cagliari.

Ro. Mu.

