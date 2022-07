Mentre il centrodestra si ricompatta in vista del voto del 25 settembre e mentre il centrosinistra è ancora alle prese con il dubbio “uniti oppure ognun per sé”, anche i fuoriusciti grillini si muovono in vista delle elezioni.

Da quanto si apprende, infatti, Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed ex big del M5S, nonché fondatore del nuovo gruppo parlamentare Insieme per il futuro, ha siglato un accordo con il sottosegretario Bruno Tabacci, a sua volta leader del gruppo parlamentare Centro Democratico.

Un’intesa, nell’aria da giorni, per lanciare un nuovo progetto comune. Inoltre, Insieme per il futuro, usando il simbolo di CD, potrà evitare di raccogliere le firme, necessarie per i gruppi nati dopo l’inizio della legislatura. Allo stesso modo, proprio Tabacci aveva consentito a Di Maio e soci di dare vita a Ipf dopo l’uscita dal Movimento.

La presentazione ufficiale della novità è in programma lunedì mattina a Roma.

Ancora pochi i dettagli, ma da quanto si apprende dall’entourage del ministro, “sarà l'evoluzione di Insieme per il futuro".

