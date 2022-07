Tra le persone che non si ricandideranno per tornare in Parlamento alle prossime elezioni c’è anche Gregorio De Falco. Il senatore del gruppo Misto, conosciuto in tutto il mondo per quella frase urlata al comandante Francesco Schettino durante il naufragio della Costa Concordia all’isola del Giglio, tornerà a vestire l’uniforme della Guardia costiera. Lo ha annunciato al convegno “Marinai e Guarda Coste: guardare al futuro sindacale ancorati alle esperienze del passato” nella biblioteca del Senato.

"In questo mandato parlamentare ho fatto quello che potevo, meno di quello che volevo, ma ho tentato di servire ancora una volta il mio paese con sacrificio", ha detto De Falco, che era stato eletto con il M5S.

A fine legislatura, quindi, riprenderà il servizio. L’ufficiale napoletano, 57 anni, aveva goduto di ampia notorietà dopo aver gridato per radio, all’indirizzo di Schettino, “torni subito a bordo, c...”. La registrazione aveva fatto il giro del mondo.

