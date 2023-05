Alle elezioni amministrative del 28-29 maggio andranno alle urne anche i due Comuni (Milis e Villanova Truschedu) attualmente commissariati della provincia di Oristano.

La particolarità che balza agli occhi è che in entrambi i centri le liste presentate sono addirittura tre.

A Milis in corsa per la fascia tricolore Franco Frongia, Monica Ortu e Mondo Deiola, già in campo da solo alle elezioni comunali del giugno 2022, senza però raggiungere il quorum.

A Villanova Truschedu le tre liste sono capeggiate da Claudio Palmas, storico sindaco del paese, Valentina Antonella Carta ed Emanuele Mele, figlio dell’ex sindaca Margherita Camedda.

