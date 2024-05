Il mosaico delle candidature è completo. Anzi quasi. Il termine per la presentazione delle liste per le comunali (era alle 12) scade con un giallo. Al Comune di Cagliari, in via Roma, sono arrivate 21 liste a sostegno dei candidati sindaco, per poco più di 600 candidati per un posto a Palazzo Bacaredda: 10 simboli per Massimo Zedda (centrosinistra), uno per Giuseppe Farris (CiviCa2024), uno per Emanuela Corda (Alternativa), uno per Claudia Ortu (Cagliari Popolare) e 8 per Alessandra Zedda (centrodestra).

Una delle liste del centrodestra, però, Movimento Civico per Cagliari, è stata accettata con riserva. La “colpa” dei candidati sarebbe quella di aver portato il plico con la documentazione 6 minuti dopo la scadenza delle 12, il termine ultimo fissato per la consegna.

Simone Paini, referente per la lista civica, spiega che «è stato un pasticcio di cui non abbiamo responsabilità. Siamo stati chiamati questa mattina nell’altro ufficio del Comune, in via Sonnino, per certificare alcune firme. I tempi sono andati lunghi e nonostante un nostro rappresentante fosse in Comune in via Roma», dove si dovevano depositare le firme, «già dalle 11.40, la nostra lista è stata accettata con riserva. Speriamo che non si metta in discussione il principio democratico della partecipazione alle competizioni elettorali, non abbiano responsabilità per quanto accaduto».

Cosa succede adesso? Già da stasera la commissione dell’ufficio elettorale del Comune di Cagliari si riunirà per verificare la correttezza delle liste: solo lunedì, non prima, si saprà se saranno ammesse tutte e 21 o soltanto 20.

LE LISTE

Massimo Zedda (Centrosinistra): Progressisti, Pd, M5s (in questa occasione ha stretto un accordo con Uniti per Todde, Avs, Orizzonte comune, Sinistra futura, Cagliari Europea (Fortza Paris, Psi e Pri), A Innantis, Cagliari Avanti e Cagliari che vorrei.

Alessandra Zedda (centrodestra): FdI, Lega, FI, Riformatori sardi, Psd’Az, Sardegna al centro 20Venti (con candidati Udc e di espressione del sardista autosospeso Gianni Chessa), Alleanza Sardegn, Movimento civico (con riserva).

Giuseppe Farris: CiviCa24

Emanuela Corda: Alternativa

Claudia Ortu: Cagliari Popolare

