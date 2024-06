Secondo giorno di “Election day” in Sardegna, con i cagliaritani che anche oggi hanno risposto alla chiamata alle urne. In occasione delle consultazioni elettorali nel capoluogo della Sardegna è stata superata la soglia del 30%.

I dati aggiornati alle 12 svelano un’affluenza del 30,21% per l’elezione del nuovo sindaco e Consiglio comunale, del 30,48% per la scelta del presidente e Consiglio della Municipalità di Pirri e del 31,32% per quella dei membri del Parlamento Europeo.

Secondo le informazioni raccolte nelle diverse sezioni elettorali cittadine la partecipazione alle comunali è stata di 39.975 votanti su 132.312 aventi diritto. A Pirri hanno votato per la Municipalità in 7.451 su 24.445. Numeri più generosi quelli per le europee, con 40.025 elettori su 127.778.

