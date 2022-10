“Ho accettato, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’incarico per formare il nuovo Governo e ho presentato la lista dei Ministri.

Un Esecutivo di alto profilo che lavorerà spedito per rispondere alle urgenze della Nazione e dei cittadini”.

Queste le parole di Giorgia Meloni, prima donna alla presidenza del Consiglio della storia della Repubblica italiana, dopo aver ricevuto dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, l’incarico di formare il Governo.

Oggi, alle ore 10, al Colle, il giuramento della nuova premier e della sua squadra. Poi l’esecutivo – che avrà come vicepremier il leader della Lega Matteo Salvini (al dicastero delle Infrastrutture) e il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani (cui sono stati affidati gli Esteri) - sarà pienamente operativo.

Al Quirinale, per la cerimonia, saliranno, oltre a Meloni, tutti e i 24 ministri, compresa la consulente del lavoro sarda Marina Elvira Calderone, cui è stato affidato proprio il Lavoro. Rispetto alla precedente legislatura, Meloni ha deciso di cambiare alcune deleghe e anche i nomi di alcuni dicasteri. Nel dettaglio: lo Sviluppo economico diventa il ministero delle Imprese e del Made in Italy, le Politiche agricole cambiano in Agricoltura e sovranità alimentare, all'Istruzione viene aggiunta la dicitura “e del merito”. Il ministero per il Sud, infine, sarà competente anche per le Politiche del Mare.

(Unioneonline/l.f.)

