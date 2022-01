“Una telefonata cortese”. È quella ricevuta da Silvio Berlusconi da Mario Draghi, proprio nel pieno della quarta votazione alla Camera per l’elezione del presidente della Repubblica.

Lo confermano fonti di Forza Italia. Le stesse fonti spiegano che Il presidente del Consiglio ha formulato al numero uno azzurro “i migliori auguri di pronta guarigione”.

Da quanto riferito, nel corso del colloquio non è stato affrontato alcun tema politico.

Berlusconi, che alla vigilia del voto per il Colle ha rinunciato a una possibile candidatura per la presidenza targata centrodestra, è ricoverato per alcuni controlli all’ospedale San Raffaele di Milano.

