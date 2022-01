Giorni complicati per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

All’indomani della decisione di ritirarsi dalla corsa al Colle, si viene a sapere da due giorni è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.

Il motivo? Niente di grave, solo alcuni esami di routine.

Il ricovero – anche se fonti di Forza Italia parlano di semplice checkup e non di ricovero – spiega dunque il motivo per cui l’ex Cavaliere ieri non si è presentato a Roma per il vertice del centrodestra in cui avrebbe dovuto rivelare le sue intenzioni, trasferendolo invece su Zoom.

Anche lì non si era fatto vedere, delegando la fidata senatrice Licia Ronzulli a leggere la nota con cui annunciava che aveva “deciso di compiere un altro passo sulla strada della responsabilità nazionale, chiedendo a quanti lo hanno proposto di rinunciare a indicare il mio nome per la presidenza della Repubblica".

L’ex premier era stato ricoverato al San Raffaele nel mese di maggio per una gastroenterite.

(Unioneonline/D)

