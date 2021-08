I talebani si riprendono l’Afghanistan e la comunità internazionale assiste preoccupata e indignata all’escalation nel Paese.

E mentre è ancora in corso il rimpatrio degli ultimi italiani da Kabul, in Italia è polemica per alcune foto che ritraggono il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intento a godersi il mare e il relax in spiaggia in Puglia, a Porto Cesareo.

"Quello che accade a Kabul non riguarda solo le nostre sorelle afghane. Riguarda tutti e tutte noi. Il min degli Esteri deve lasciare la spiaggia e venire in Parlamento per una informativa urgente. È in gioco la vita di milioni di persone ma anche la dignità dell’Occidente”, ha scritto su Twitter Maria Elena Boschi, esponente di Italia Viva.

Anche l’eurodeputato renziano Nicola Danti punge: “Devo essere sincero. Non è che mi sentissi proprio in una botte di ferro con Di Maio a gestire questo momento di crisi. Ora che so che è in spiaggia con Emiliano e Boccia mi sento meglio. Vuol dire che se ne sta occupando Draghi”.

Dal canto proprio, il ministro, nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Facebook, aveva rassicurato: “Stiamo monitorando la situazione in Afghanistan 24 ore al giorno. La priorità è mettere in sicurezza i nostri connazionali. Ci stiamo preparando ad ogni evenienza”.

