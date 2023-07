Il gip ordina l’imputazione coatta per il sottosegretario Andrea Delmastro, accusato di rivelazione del segreto d’ufficio per la documentazione passata al collega di partito Donzelli, che riferì in commissione alla Camera il contenuto di conversazioni avvenute nell’ora d’aria nel carcere di Bancali tra Alfredo Cospito e detenuti di ‘ndrangheta e camorra.

I documenti, sostiene il giudice per le indagini preliminari, erano segreti, Delmastro lo sapeva e nonostante tutto li ha diffusi. Un affare che sembrava chiuso dopo la richiesta d’archiviazione della Procura e che invece si riapre clamorosamente.

E che si aggiunge alla bufera su Daniela Santanché, la ministra del Turismo indagata per bancarotta nell’inchiesta milanese con al centro Visibilia, il gruppo editoriale che ha fondato.

«Prendo atto della scelta del Gip di Roma - ha commentato Delmastro -. Avrò modo, davanti al Giudice per l'Udienza Preliminare di insistere per il non luogo a procedere per insussistenza dell'elemento oggettivo, oltre che di quello soggettivo. Sono fiducioso che la vicenda si concluderà positivamente, convinto che alcun segreto sia stato violato, sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo».

Il caso Delmastro in particolare fa infuriare Giorgia Meloni. La premier, che già lo ha difeso quando scoppiò il caso, ora lo blinda. Non parla direttamente, ma fa trapelare il suo pensiero tramite le solite “fonti di Palazzo Chigi”.

«In un processo non è consueto che la parte pubblica, chieda l'archiviazione e il Gip imponga che si avvii il giudizio. In un procedimento in cui gli atti sono secretati è fuori legge che si apprenda di essere indagati dai giornali, curiosamente nel giorno dell'informativa in Parlamento, dopo aver chiesto informazioni all'autorità giudiziaria. Quando questo interessa due esponenti del governo è lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione. E abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee».

