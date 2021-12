L’opposizione “invita” l’assessore regionale agli Enti locali Quirico Sanna alle dimissioni.

Lo fa per voce di Alessandro Solinas (M5S), relatore di minoranza del disegno di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio per un ammontare di circa quaranta milioni di euro quasi interamente maturati proprio nell’assessorato di Sanna.

“Lei ha il compito di vigilanza sull’attività – ha detto in Aula Solinas rivolto all'esponente della Giunta – cosa che lei non ha fatto in modo adeguato”.

Secondo il pentastellato “questa mancanza va a incasellarsi in un mosaico che non depone a favore di Sanna, pensiamo a tutte le leggi impugnate di competenza degli Enti locali-Urbanistica, ai provvedimenti sulle Province, sul Piano casa, sull’interpretazione autentica del piano paesaggistico regionale”.

Tutto questo, “dovrebbe portare a fare valutazioni sulla composizione di questa Giunta, l’assessore dovrebbe considerare di tirarsi indietro perché i sardi attendono risposte che non è stato in grado di dare”.

Il capogruppo di LeU Eugenio Lai ha fatto notare “le diverse assenze in Aula dei consiglieri di maggioranza che evidentemente non gradiscono questo provvedimento. Mancano in particolare diversi esponenti del gruppo Psd’Az.

Per questo Sanna deve prendere coscienza del fatto che il suo operato non è solo sotto la lente d’ingrandimento dell’opposizione ma anche della maggioranza che oggi gli sta negando la fiducia"

