«Alessandra Todde sta vincendo la sfida delle elezioni in Sardegna».

Lo scrive sui social il deputato del Pd Gianni Cuperlo, spiegando: «In tutte le principali città il suo vantaggio su Truzzu è netto (a Cagliari nell’ordine di venti punti, ma risulta avanti anche a Sassari e Nuoro)».

E anche il parlamentare dem si scaglia contro lo spoglio – ho meglio il computo – delle schede a rilento: «La Regione da ore non sta caricando i dati delle città principali per ritardare la comunicazione sul successo del centrosinistra. Si tratta – aggiunge Cuperlo - di un comportamento gravemente scorretto che da solo conferma i limiti di cultura democratica di questa destra».

«Forza Alessandra, la Sardegna questa volta può davvero voltar pagina. Un abbraccio», conclude il deputato del Pd.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente dei senatori Pd Francesco Boccia: «Dalle 7 del mattino dopo quasi 12 ore, tutti hanno percepito una grande e grave lentezza nel caricamento dei dati riguardanti le elezioni in Sardegna da parte della Regione. Non sappiamo se si tratti di problemi tecnici, lungaggini nel servizio o altro. Auspichiamo una rapida definizione della questione fondamentale per l'esercizio del diritto democratico di votare ma anche di sapere in tempi celeri chi ha vinto e chi ha perso. Confidiamo nel senso di responsabilità della dirigenza della Regione Sardegna», ha scritto Boccia in una nota.

