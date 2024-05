Dai 5stelle al Psd’Az ai Civici. Maurilio Murru, presidente del Consiglio comunale di Sassari si candida con “Sassari è”, lista sostenitrice di Nicola Lucchi a candidato sindaco. Concludendo una transizione cominciata prima con l’adesione ai pentastellati, di cui è stato il promotore in città del Movimento, fino al traumatico strappo di qualche mese fa quando lasciò la creatura grillina per contrasti coi vertici. Un divorzio consumato tra molte polemiche, in particolare con il coordinatore regionale 5S Ettore Licheri ma anche con l’attuale governatrice Alessandra Todde, e che vide, oltre lui, lasciare il partito di Conte anche gli altri tre esponenti del Movimento in Consiglio, Laura Useri, Patrizia Zallu e Federico Sias.

Dopo la rottura Murru, insieme a Zallu, si è candidato alle Regionali con i sardisti raccogliendo poche centinaia di voti. Adesso l’approdo coi Civici in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno, il cui risultato è quanto mai in bilico.

«Ho scelto di proseguire il mio impegno per la città di Sassari - dichiara Murru - che ho avuto l’onore di servire prima da consigliere comunale e poi da presidente del consiglio comunale nell’attuale amministrazione. Mi candido per continuare a svolgere il mio servizio per la mia amata Sassari, che può e deve essere protagonista sia a livello regionale che nazionale».

