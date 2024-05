Un team per la programmazione della città del futuro è al lavoro per la coalizione di centrodestra, sardista e civica. Lo fa sapere il candidato sindaco Marco Tedde. «Con la buona volontà, l'impegno, la ragione, la competenza, la passione di tutti coloro che intendono svolgere il nobile compito di amministrare la cosa pubblica noi siamo convinti di poter dare le giuste risposte ai bisogni della nostra comunità» dice, ipotizzando anche collaborazioni «con grandi personalità algheresi di rilievo nazionale ed internazionale come Antonio Marras, e con gli altri grandi talenti algheresi».

Marco Tedde ricorda che quando la coalizione dei centrodestra era al governo della città venne elaborato il Piano Strategico Alghero 2020, che conteneva i grandi investimenti e le infrastrutture in parte già realizzate o avviate. «Partendo da questi importanti risultati il “Team per la programmazione” opererà in stretto contatto con i diversi Uffici comunali strutturati in “Unità di progetto” e avvalendosi di tutte le competenze tecnico scientifiche presenti - conclude Tedde - seguirà nel modo più puntuale possibile le progettazioni avviate così come quelle che saranno licenziate anche grazie ai rapporti virtuosi con l'Università di Sassari e più in generale con l'area vasta del nord Sardegna».

