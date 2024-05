Il colpo di scena era nell’aria, ma adesso è ufficiale: Tiziana Mori ritira la sua candidatura a sindaca. Correrà invece come consigliera comunale nella lista civica Alleanza Sardegna che sostiene il candidato sindaco di centrodestra Alberto Corda.

Mori, ex assessora alle Politiche sociali della giunta del sindaco uscente Tomaso Locci, aveva deciso di candidarsi alla carica di sindaca a giugno del 2023. Ora il passo indietro. Spiega così la sua scelta: «Quando decisi di correre come sindaca, l’obiettivo era riprendere in mano i progetti interrotti di quando ero assessora. E non ho cambiato idea, solo che adesso finalmente ho trovato chi mi aiuterà a realizzarli supportandoci a vicenda. Il senso di responsabilità che ho sempre avuto anche quando ero assessora, nonché come dirigente del terzo settore, mi porta ad anteporre gli interessi dei cittadini a tutto perché è questo che meritano, rispetto».

Dunque i candidati sindaci adesso sono quattro: l’uscente Tomaso Locci (supportato dalle civiche Monserrato Futura, Monserrato Libera e Monserrato Metropolitana), Alberto Corda per il centrodestra (sostenuto dal suo partito, i Riformatori e Fratelli d’Italia, Forza Italia, Alleanza Sardegna e Monserrato in Movimento), Valentina Picciau con un mini campo largo che include il M5S, Fortza Paris, Pauli Monserrato, La Svolta, Uniti per Todde e Monserrato Civica, ed Efisio Sanna per la coalizione Pd, Cultura è Libertà, Adesso Sardegna, Civitas e Gruppo Giovani Monserrato.

Cristiano Meloni, capolista di Alleanza Sardegna e anch’egli candidato consigliere, in un comunicato stampa sull’ingresso di Tiziana Mori scrive: «Con Max Melis, dirigente regionale di Alleanza Sardegna, abbiamo voluto coinvolgerla nel progetto del candidato sindaco Alberto Corda per il suo impegno a favore della comunità e la sua lealtà nel perseguire obiettivi di crescita per la città. Il suo contributo durante il periodo difficile della pandemia, quando era assessora, evidenzia il suo impegno nel mettere sempre al primo posto il bene della città e dei suoi cittadini».

