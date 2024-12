Carla Fundoni, presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale, replica dopo l’allarme lanciato dai volontari sardi del 118 sulla convenzione in scadenza. «Ho già sollecitato l’assessorato a prorogarla e in maniera temporanea, perché non è nemmeno immaginabile che il servizio si fermi un solo minuto», dichiara. «L’audizione della rete sociale Anas e dei rappresentanti delle associazioni di volontariato e cooperative sociali che svolgono il servizio di emergenza del 118, ci permette di avere un quadro più chiaro dei bisogni e delle criticità del sistema. È evidente che la convenzione che scadrà il 31 dicembre 2024 dovrà essere rinnovata e il contributo in essere ulteriormente aumentato, visti gli aumenti generali dei materiali e delle attrezzature».

Fra le novità, Fundoni ne segnala una: «Valutiamo con molto interesse le proposte portate all’attenzione della commissione», prosegue. «Tra queste, la proposta sperimentale presentata da Anas per mettere un infermiere a bordo delle ambulanze di base, pagato dalle organizzazioni, in modo da evitare accessi impropri in pronto soccorso e migliorare la qualità del lavoro degli operatori dei pronto soccorso».

Nel 2025 proseguiranno gli incontri per mettere in atto soluzioni che garantiscano un servizio di eccellenza, che dia seguito alla legge del terzo settore. Sarà poi sentito il direttore generale dell’Areus per un’attenta analisi sul sistema emergenza urgenza.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata