«L’unico domicilio noto “all’inerzia sul fronte della continuità territoriale” è Elly Schlein. Nel corso del suo mandato da eurodeputata (dal 2014 al 2019), l’attuale segretaria del Pd, niente ha fatto per il diritto alla mobilità dei sardi e niente farà, qualora i sardi decidessero di votarla alle imminenti Europee, considerato che ha già comunicato che anche in caso di elezione, a Bruxelles lei non ci andrà».

La piccata risposta alla segretaria Pd, oggi in tour elettorale in Sardegna, è del presidente del Psd’Az Antonio Moro, che nell’ultima fase della Giunta Solinas ha fatto anche l’assessore ai Trasporti. E sul tema risponde richiamando Schlein a osservare cosa sta facendo l’esecutivo guidato da Alessandra Todde, della quale fa parte il suo Pd: ha riproposto «il medesimo bando di gara della precedente legislatura ma con meno soldi e riducendone la durata a un anno», sottolinea Moro, «con un numero di voli inferiore, rispetto a quelli che sono nella programmazione dei tre aeroporti della Sardegna, a partire dallo scorso settembre».

Minori stanziamenti e la durata a soli dodici mesi, «come è noto, mettono in pericolo la garanzia dei collegamenti della continuità, soprattutto nello scalo di Alghero», conclude il presidente sardista, «dove è più elevato il rischio che le compagnie aeree non presentino offerte per l’aggiudicazione delle tratte con Roma e Milano».

(Unioneonline/E.Fr.)

