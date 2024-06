Giuseppe Conte non nasconde la delusione per i risultati delle europee, che vedono il Movimento 5 Stelle sotto il 10%

«Prendiamo atto del risultato, sicuramente molto deludente, potevamo fare meglio. La valutazione dei cittadini è insindacabile e avvieremo una riflessione interna», afferma commentando l’esito del voto nella sede del Movimento.

«Come è giusto che sia, avvieremo una riflessione interna per cercare di approfondire le ragioni di questo risultato, che non era quello che ci aspettavamo. Posso garantire a tutti gli elettori che ci hanno votato che i nostri europarlamentari, nove o dieci, saranno coerenti rispetto agli impegni annunciati in campagna elettorale. Quindi saranno costruttori di pace, si batteranno ad ogni livello contro l'austerity, porteranno avanti le nostre battaglie contro la corruzione, per un'Europa più verde, sociale e inclusiva».

Il dialogo con il Pd: «Non dipende da un appuntamento elettorale, sarà sempre più intenso man mano che dovremo assumerci le responsabilità di offrire l’alternativa a questo governo. E in Europa saremo nell'area progressista e cercheremo in un equilibrio difficile di far valere il nostro peso».

Molto soddisfatti invece Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni: «Un risultato straordinario che si colloca in un quadro preoccupante dell’Europa. Se c’è uno sconfitto è l’asse della guerra Macron-Scholz. Stiamo costruendo qualcosa di estremamente importante nel Paese, di fronte a quell'offensiva della destra che attraverso la fabbrica delle bugie vuole mettere in discussione questioni fondamentali come la crisi climatica. Su questo noi vogliamo continuare ad aggregare intorno a noi un progetto importante per tutelare l'Italia democratica e le grandi questioni per il futuro dell'Europa».

(Unioneonline/L)

