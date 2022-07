Il Movimento Cinquestelle senza "risposte chiare" non potrà più "condividere una responsabilità diretta di governo". Anzi, si sentirà "libero" di votare "su quello che serve al Paese, senza alcuna contropartita politica".

L’ex premier Giuseppe Conte rilancia con uno stanco ultimatum alla fine di una giornata segnata dalle professioni di ottimismo di Enrico Letta - le condizioni per un Draghi bis ci possono ancora essere - e dalle frenate di Lega e Forza Italia.

Il Carroccio respinge al mittente l'invito all'unità del segretario Dem. "Letta divide la maggioranza" su temi come ius scholae e cannabis e poi "chiede unità", dicono i capigruppo Riccardo Molinari, accusandolo di "non essere credibile". Mentre il coordinatore Antonio Tajani scandisce che Forza Italia non può "continuare a governare con i 5 stelle, la nostra presenza è alternativa alla loro".

O Draghi bis senza Movimento, condizione che però il premier ha già più volte respinto, "o voto".

Mentre si avvicina mercoledì, il "giorno della verità" delle comunicazioni del premier al Parlamento, la crisi sembra sempre più destinata a risolversi con le urne anticipate. I pochi che nelle ultime ore sono riusciti a raggiungere Draghi riportano sempre lo stesso messaggio: mercoledì sarà il giorno del commiato, delle dimissioni. Per il governo delle larghe intese non ci sono più le condizioni.

***

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla crisi di governo di ora in ora

Ore 9.50 – Gelmini: “La maggioranza non dia condizioni a Draghi”

I partiti "che hanno avuto il senso di responsabilità di far nascere questo governo non dovrebbero porre condizioni ma assicurare un sostegno leale fino in fondo". Lo dice in un'intervista a La Repubblica Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie e capodelegazione di Forza Italia, commentando la richiesta del suo partito e della Lega di continuare con il governo Draghi ma senza i 5S.

***

Ore 8.40 – Di Maio: “Conte sta compiendo una vendetta politica”

Se le cose restano come sono oggi "Mario Draghi mercoledì rassegnerà le sue dimissioni davanti al Parlamento. E tra giovedì e venerdì, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scioglierà le Camere". Lo dice in interviste su La Stampa e Il Messaggero il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Chi sta provocando la crisi sta regalando il Paese all'estrema destra. In più, sono sicuro che Conte stia compiendo una vendetta politica buttando giù Draghi: ancora non si dà pace per non essere riuscito a restare a Palazzo Chigi".

***

Ore 7.20 – Salvini: “Non partecipiamo al teatrino”

"Faremo quello che serve all'Italia e non siamo disposti a partecipare al teatrino di questi giorni in cui le marionette Conte e Di Maio dicono una cosa la mattina e una la sera". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Noi siamo stati leali al governo Draghi per un anno e mezzo, ma io sono leale con i partiti che sono leali con me", ha aggiunto.

