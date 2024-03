«Ci basta vincere anche con un minimo scarto». Lo ha dichiarato Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti sull’esigua differenza di voti che ha consentito ad Alessandra Todde di avere la meglio sull’avversario di centrodestra Paolo Truzzu alla regionali in Sardegna.

Il presidente del Movimento 5 Stelle ha risposto a una domanda ad hoc dei cronisti nel corso di un evento a Pescara, in Abruzzo, altra regione dove è imminente il voto per il nuovo governatore.

«Anche in Abruzzo ci basta il minimo scarto – ha affermato il leader pentastellato – l’importante è che ci sia un rinnovamento per questa terra. Speriamo davvero in questo rinnovamento con Luciano D'Amico, uomo competente, capace e onesto, che possa migliorare la qualità di vita e dare un futuro migliore all'Abruzzo».

(Unioneonline/l.f.)

