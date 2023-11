Nasce il gruppo del Grande Centro in Consiglio regionale. Ne fanno parte Antonello Peru e Dino Cocco di Sardegna al centro 20Venti, Valerio De Giorgi (nuova Dc), i tre ex Psd'Az Franco Mula, Giovanni Satta e Stefano Schirru; Pietro Moro che lascia L'Udc, Franco Stara di Azione. Otto in tutto, dunque.

«Questo è il risultato di un percorso intrapreso in questi mesi», ha spiegato il portavoce Peru presentando la nuova formazione. Un'operazione che ha una doppia valenza, legata alla dimensione dell'attività consiliare e alle prossime elezioni regionali. Al voto, infatti - ha confermato Peru - ogni sigla presenterà le proprie liste.

Non solo: «Il grande centro vuole essere determinante per la scelta del candidato governatore del centrodestra e il tavolo deve ritornare ad avere base regionale». Politicamente, l'obiettivo è anche quello di fare la differenza nella prossima tornata perché, si è sbilanciato Giovanni Satta, «noi pensiamo di rappresentare tra il 15 e il 20% della coalizione di centrodestra». Sul piano dell'attività consiliare, si punta a velocizzare un'attività che - ha ricordato Mula - è stata paralizzata per mesi. A iniziare dalla variazione di bilancio approvata ieri dalla Giunta e oggi all'esame della terza commissione.

Adesione personale anche da parte di Gianfilippo Sechi dell'Udc, che però continua a costituire un gruppo a parte con Alice Aroni e Andrea Biancareddu.

