Era dato come in procinto di approdare nelle file del Pd. Ma l’ex assessore all’Agricoltura Gian Franco Satta ha comunicato oggi l’adesione al gruppo “Uniti per Alessandra Todde” del Consiglio regionale.

Eletto con i Progressisti, era entrato in Giunta per rappresentare il partito di Luciano Uras, Massimo Zedda e Francesco Agus ma i rapporti con i vertici si sono logorati con il passare dei mesi, tanto che era arrivata una dichiarazione di sfiducia nei confronti dell’assessore, sfociata con le dimissioni e, dopo un po’ di tempo, l’arrivo di Agus in assessorato.

Oggi la formalizzazione di Satta al presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini.

«Si, ho formalizzato la mia adesione al gruppo consiliare Uniti per Todde», spiega Satta, che aggiunge: «Allo stesso tempo, è stata accolta la costituzione di un gruppo composito che include Cantiere Riformista, un passaggio importante che chiarisce come questa non sia una scelta individuale, ma l’espressione di un percorso politico condiviso, volto a rafforzare un’area riformista, responsabile e orientata al merito».

Uniti per Todde riconquista quindi un consigliere operativo, dopo che Sebastian Cocco si è seduto sulla poltrona dell’assessorato agli Affari generali, con l’uscita di Maria Elena Motzo.

Enrico Fresu

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