Ora è ufficiale: il presidente della commissione Sanità Domenico Gallus ha aderito al gruppo del Psd’Az in Consiglio regionale.

Lo ha comunicato il presidente dell’Assemblea Michele Pais all’inizio della seduta con all’ordine del giorno il finanziamento di duecento borse di studio aggiuntive per gli specializzandi di medicina.

Gallus, eletto due anni fa con Sardegna 20Venti, aveva subito dopo aderito al gruppo Udc che ha deciso di lasciare il 7 luglio scorso.

“Non posso continuare a far parte di un gruppo in cui manifestamente e di continuo - aveva detto - viene delegittimato il mio operato politico e denigrata la mia persona al solo scopo di alterare l’atteggiamento di lealtà e correttezza che ho sempre tenuto nella conduzione dei lavori della commissione che presiedo e in Aula verso gli alleati di governo e il presidente”.

Con il passaggio di Gallus, il gruppo del Psd’Az può contare su undici consiglieri.

