Ottantasette minuto al giorno (sabato e domeniche esclusi). “Tanto” hanno lavorato le commissioni del Consiglio regionale dal giorno del loro insediamento – il 7 maggio – sino alla fine di luglio: è il periodo preso in considerazione dalle statistiche ufficiali della massima assemblea sarda, pubblicate sul portale istituzionale. Mancano i dati di agosto, non ancora concluso. Quando comunque in via Roma le attività sono state “rallentate” dalle ferie.

I dati sull’operatività dell’Aula risultano “in aggiornamento”, quindi il tasso di produttività non può basarsi sulla statistica: 9 le leggi approvate (fino all’8 agosto, data dell’ultima seduta).

Le statistiche pubblicate dal Consiglio regionale

I numeri sono disponibili sono per i “parlamentini” dai quali tutto passa prima di arrivare al Consiglio. Le commissioni sono sei. Si sono riunite 53 volte in tutto (seduta di insediamento compresa), per un totale di 89 ore e 33 minuti di attività. I giorni considerati (7 maggio-31 luglio) sono 86, che al netto dei fine settimana (dal lunedì al venerdì, quindi) diventano 62. Il numero totale di minuti di riunione è stato di 5373 che, suddivisi per i giorni non arrivano a 87. Meno di un’ora e mezzo al dì.

La commissione più attiva, almeno secondo i numeri, è la quinta, quella dedicata alle Attività produttive: 13 sedute, per un totale di 26 ore e 37 minuti di lavoro.

