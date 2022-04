L’ingresso nel Consiglio regionale sardo di Paolo Congiu, primo dei non eletti nella lista di Fortza Paris alle regionali del 2019, sarà formalizzato alla prossima seduta utile dopo quella del 28 dedicata a Sa Die de Sa Sardigna. Prenderà il posto di Valerio De Giorgi, il consigliere del Misto finito ai domiciliari il 22 marzo con l’accusa di corruzione e voto di scambio.

Oggi la presidenza del Consiglio dei ministri ha notificato all’Assemblea sarda la sospensione di De Giorgi per effetto della legge Severino. A sua volta, il presidente Michele Pais ha già dato mandato al presidente della Giunta delle elezioni, Giovanni Antonio Satta (Idea Sardegna), di convocare l’organo per individuare il primo dei non eletti nella lista Fortza Paris.

È attesa a giorni anche la notifica della sospensione di Antonello Peru, il consigliere di Udc-Sardegna al centro condannato in primo grado per tentata concussione e che, sempre per effetto della Severino, sarà sostituito dal primo dei non eletti nella lista di Forza Italia nella circoscrizione di Sassari, Marco Tedde.

