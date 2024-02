Si definiscono sempre più nel dettaglio date e tappe degli sbarchi dei big nazionali della politica in Sardegna per la campagna elettorale delle Regionali.

Confermata la presenza, domenica 11, nel pomeriggio, del vice premier Matteo Salvini, per un tour nel nord dell'Isola a sostegno del candidato del centrodestra Paolo Truzzu: sarà alle 18.30 ad Alghero al Mercato ortofrutticolo e resterà anche il giorno successivo. In forse la premier Giorgia Meloni, che dovrà riuscirà a incastrare nella sua agenda una visita in Sardegna a sostegno del suo candidato, già sindaco del capoluogo.

Ribadito oggi l’arrivo del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a sostegno di Alessandra Todde: l’ex presidente del Consiglio sarà a Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari il il 15,16,17 febbraio. Ancora da definire i luoghi degli appuntamenti.

Elly Schlein sarà invece ad Alghero oggi alle 18, sempre per Todde. Che trova anche il sostegno di Nichi Vendola. Il presidente nazionale di

Sinistra Italiana approderà nell'isola venerdì 16 e andrà nel cuore della Barbagia. Le date degli appuntamenti di Vendola sono state comunicate

dal segretario regionale di Sinistra Italiana, Christian Locci, durante la presentazione della lista Alleanza Verdi e Sinistra, per la circoscrizione Olbia - Tempio, nella sala convegni dell'Hotel Stella 2000 ad Olbia. Il presidente di Sinistra Italiana farà poi tappa in Gallura sabato 17, dove farà un intervento con Alessandra Todde all'interno del Teatro del Carmine dalle 18, per poi spostarsi a Olbia domenica 18 febbraio in Piazza Mercato. Nichi Vendola cederà poi il passo a Nicola Fratoianni, deputato e segretario di Sinistra Italiana che arriverà in Sardegna per due appuntamenti, il 21 e il 22 febbraio.

Resi noti anche i dettagli delle visite di Carlo Calenda (Azione) e Federico Pizzarotti, presidente di + Europa, a sostegno dell'altro candidato di centrosinistra, Renato Soru con la sua coalizione sarda. Quattro le tappe del leader di Azione: il primo appuntamento è a Sassari, sabato alle 11, per una tavola rotonda con Soru e lo stesso Federico Pizzarotti, all'hotel Grazia Deledda. Nel pomeriggio l'arrivo a Nuoro per l'inaugurazione della sede del partito, il giorno dopo, domenica 11, a Iglesias, nella sede di Azione alle 10, per un incontro sulle vertenze delle industrie in crisi, mentre in serata, alle 18, presenterà il libro al T Hotel di Cagliari. Pizzarotti inizia oggi a Sassari, domani sarà ad Olbia e sabato 10 attraverserà Oliastra, Medio Campidano e Sulcis, per poi ultimare il suo viaggio a Cagliari.

Dalla Cgil fanno sapere che «nessuno di noi parteciperà domenica a iniziative elettorali dell’ex ministro Carlo Calenda che non può cavarsela, considerato anche il ruolo di governo che in passato ha avuto nelle vertenze industriali nel Sulcis, venendo in Sardegna a incontrare i lavoratori di quelle aziende soltanto perché c’è da racimolare qualche voto per le elezioni del 25 febbraio»: lo ha detto il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante.

