Domani, con L’Unione Sarda in edicola e sulla App L’Unione Digital, ci sarà in omaggio un inserto speciale con tutti i candidati alle elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

Si voterà in 27 Comuni, in particolare (in ordine demografico) a Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato, Sinnai, Sorso, San Gavino Monreale, Bosa, Castelsardo, Serrenti, Villagrande Strisaili, Calasetta, Santa Anna Arresi, Guasila, Golfo Aranci, Villanova Monteleone, Sarule, Samatzai, Ortueri, Genoni, Illorai, Putifigari, Magomadas, Esterzili, Sini, Sorradile, Onanì.

I candidati alla carica di sindaco sono nel complesso 61, in corsa per un posto in Consiglio comunale ci sono 2.592 persone. Tutti i nomi domani con L’Unione Sarda.

